Кубок губернатора по волейболу завоевала «Ленинградка»

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Во Дворце спорта «Янтарный» определился победитель Кубка губернатора Калининградской области по волейболу — клуб из Санкт-Петербурга. «Ленинградка» завоевал победу со счетом 3:1, сообщает пресс-служба правительства региона.

Игры первого турнира сезона 2025-2026 проходили во Дворце спорта «Янтарный», команды провели между собой шесть игр. «Трёхкратный чемпион России и действующий обладатель национального Кубка калининградский «Локомотив» завершил турнирную дистанцию на третьем месте, — отметили в правительстве. — Судьба главного трофея решалась в заключительный день. Несмотря на сопротивление и яркую игру «Локомотива», на этот раз оказался сильней клуб из Санкт-Петербурга.

Шестой Кубок губернатора Калининградской области по волейболу среди профессиональных клубов стал частью всероссийского турнира «Кубка Победы», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти Владимира Ивановича Саввина — прославленного советского волейболиста, чемпиона Мира и Европы, участника штурма Кёнигсберга. В этих соревнованиях принимают участие по восемь сильнейших отечественных мужских и женских команд. Решающие игры пройдут в конце сентября.



