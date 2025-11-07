Два игрока «Балтики» вызваны в сборную России по футболу

Главный тренер Валерий Карпин вызвал в сборную России Мингияна Бевеева и Максима Бориско, сообщил калининградский клуб в своих социальных сетях. Окончательный состав национальной команды опубликовали 7 ноября.

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев дебютировал за главную команду страны в октябрьских матчах. Для вратаря Максима Бориско это первый вызов в сборную в карьере.

12 ноября Россия сыграет против Перу в Санкт-Петербурге (0+). Матч запланирован на 19:00. 15 ноября отечественная команда проведёт товарищескую игру со сборной Чили (0+). Она пройдёт в Сочи и начнётся в 17:00.

По итогам 14 туров Российской Премьер-лиги «Балтика» расположилась на четвёртом месте, имея 27 очков. Отставание от лидера чемпионата составляет пять баллов. В следующем матче калининградцы сыграют с «Краснодаром». Неофициальная «битва чемпионов» начнется в воскресенье, 9 ноября, в 18:45 на «Ростех Арене» (0+). Напомним, что для посещения матчей РПЛ необходима карта болельщика.