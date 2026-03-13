«Локомотив» проиграл в ответном матче четвертьфинала Чемпионата России

Калининградский «Локомотив» проиграл клубу «Заречье-Одинцово» в ответном матче 1/4 финала Суперлиги с общим счётом 1:3. Игра состоялась в пятницу, 13 марта, во дворце спорта «Янтарный». Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первая партия осталась за гостями — 21:25. Во второй «Локомотив» вновь уступил — 13:25. В третьей калининградки не позволили «Заречье-Одинцово» закончить игру — 23:25. В четвёртой команда из Московской области поставила точку со счётом 21:25.

По итогам двух встреч у «Локомотива» и «Заречья-Одинцово» ничья по победам 1:1. Победитель в следующем матче выйдет в полуфинал.