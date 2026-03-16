«Локомотив» вылетел из плей-офф Чемпионата России

Калининградский «Локомотив» проиграл на выезде команде «Заречье-Одинцово» в решающем матче 1/4 финала Суперлиги с общим счётом 1:3 и вылетел из плей-офф. Игра состоялась в понедельник, 16 марта. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первая партия осталась за хозяйками — 25:16. Во второй команда из Московской области вновь оказалась сильнее — 25:19. В третьей калининградки не сдались и продолжили борьбу — 22:25. В четвёртой волейболистки «Заречья-Одинцово» поставили победную точку со счётом 25:21 и вышли в полуфинал.

Это первый вылет «Локомотива» из плей-офф на стадии 1/4 финала за всю историю существования клуба.