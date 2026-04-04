«Локомотив» сразится за первое место в финале чемпионата России по волейболу на снегу

Волейболистки команды «Локомотив-СШОР по ИВС-2» Анна Савельева, Мария Егорова и Мария Лазуренко поборются за золото в финальном этапе чемпионата России по волейболу на снегу в Новом Уренгое. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях.

В полуфинале «Локомотив-СШОР по ИВС-2» победил «Локомотив-СШОР по ИВС-1» с Елизаветой Лудковой, Екатериной Храмцовой и Валерией Кузаевой в составе. Игра завершилась с общим счётом 2:1. Теперь калининградкам из первой команды предстоит сразиться за бронзу с клубом «Динамо-Аврора» из Санкт-Петербурга.

Финальный матч состоится в воскресенье, 5 апреля (6+). Соперником «железнодорожниц» будет казанский клуб «Динамо-Татарстан».