«Балтика» сыграет с «Рубином» в Калининграде 2 мая

В очередном матче Российской Премьер-лиги калининградский футбольный клуб «Балтика» встретится с казанским «Рубином». Матч пройдёт в Калининграде на «Ростех Арене» 2 мая и начнётся в 15:30 (0+).

После 27-го тура балтийцы находятся на пятом месте, набрав 46 очков. Казанцы идут двумя строчками ниже с 39 пунктами в активе.

Последняя игра между клубами состоялась 19 октября 2025 года в рамках Премьер-лиги. Тогда «Балтика» одержала уверенную победу со счётом 3:0. До этого в двух последних официальных встречах калининградцы проигрывали казанцам. Игры пришлись на Премьер-лигу сезона 2023/24.

Напомним, что для посещения матчей Российской Премьер-лиги нужна карта болельщика. Fan-ID можно оформить тремя способами:

  1. создать анкету на получение можно на портале государственных и муниципальных услуг в соответствующем разделе, после чего подтвердить личность в любом МФЦ;

  2. если есть телефон с NFC, подтверждённая учётная запись на Госуслугах и действующий загранпаспорт нового образца, то оформить карту болельщика можно без похода в МФЦ. Для этого необходимо зайти в приложение «Госуслуги Карта болельщика», выбрать подтверждение личности при помощи этого документа, загрузить цветное фото, ввести данные загранпаспорта и приложить телефон к его пластиковой странице, а затем отправить заявление на проверку;

  3. обратиться в МФЦ без создания электронного заявления. В таком случае будет необходимо дать согласие на обработку персональных данных. Сотрудник центра заполнит заявление, фотографирует заявителя и его ребёнка. Уведомление о статусе заявления поступит на электронную почту и в личный кабинет на Госуслугах.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter