«Локомотив» завоевал золото в Волгограде

Игроки команды «Локомотив-1» Мария Егорова и Мария Лазуренко заняли первое место на этапе Кубка России по пляжному волейболу в Волгограде. Финал состоялся в воскресенье, 17 мая. Об этом калининградский клуб сообщил в своих социальных сетях.

В матче за золото «железнодорожницы» встретились с «Динамо-2». Игра закончилась с общим счётом 2:0 (22:20, 21:16).

Также волейболистки «Локомотива-3» Арина Ряжнова и Лиза Лудкова стали обладателями бронзовых медалей. Соперником калининградок стала команда «Динамо-1». Матч за третье место завершился с общим счётом 0:2 (16:21, 17:21).