«Локомотив» завоевал золото в Волгограде

Все новости по теме: Локомотив

Игроки команды «Локомотив-1» Мария Егорова и Мария Лазуренко заняли первое место на этапе Кубка России по пляжному волейболу в Волгограде. Финал состоялся в воскресенье, 17 мая. Об этом калининградский клуб сообщил в своих социальных сетях.

В матче за золото «железнодорожницы» встретились с «Динамо-2». Игра закончилась с общим счётом 2:0 (22:20, 21:16).

Также волейболистки «Локомотива-3» Арина Ряжнова и Лиза Лудкова стали обладателями бронзовых медалей. Соперником калининградок стала команда «Динамо-1». Матч за третье место завершился с общим счётом 0:2 (16:21, 17:21).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter