Облминздрав: власти проверят работу двух УК из-за текущих труб в подвалах поликлиник

Все новости по теме: Коммунальные проблемы
Облминздрав: власти проверят работу двух УК из-за текущих труб в подвалах поликлиник

Облмиздрав обратился в министерство регионального контроля с просьбой проверить работу двух управляющих компаний Калининграда, которые не решают проблему с регулярными протечками в подвалах двух детских медучреждений. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального минздрава.

«Исполняющая обязанности главного врача городской детской поликлиники Ирина Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву с просьбой помочь в решении проблемы с протечкой труб в подвальных помещениях детских учреждений по адресам: улица Горького, 203а, и улица Уральская, 9-15. Несмотря на неоднократные обращения в управляющие компании, ситуация не была исправлена, и проблема продолжает беспокоить как сотрудников поликлиники, так и родителей. На сегодняшний день воду откачали, запаха нет», — отмечают в минздраве.

«Министерство здравоохранения обратилось в министерство регионального контроля Калининградской области для проверки работы управляющих компаний, ответственных за содержание этих объектов, и устранения неполадок», — добавили в ведомстве.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter