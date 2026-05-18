Облминздрав: власти проверят работу двух УК из-за текущих труб в подвалах поликлиник

Облмиздрав обратился в министерство регионального контроля с просьбой проверить работу двух управляющих компаний Калининграда, которые не решают проблему с регулярными протечками в подвалах двух детских медучреждений. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального минздрава.

«Исполняющая обязанности главного врача городской детской поликлиники Ирина Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву с просьбой помочь в решении проблемы с протечкой труб в подвальных помещениях детских учреждений по адресам: улица Горького, 203а, и улица Уральская, 9-15. Несмотря на неоднократные обращения в управляющие компании, ситуация не была исправлена, и проблема продолжает беспокоить как сотрудников поликлиники, так и родителей. На сегодняшний день воду откачали, запаха нет», — отмечают в минздраве.

«Министерство здравоохранения обратилось в министерство регионального контроля Калининградской области для проверки работы управляющих компаний, ответственных за содержание этих объектов, и устранения неполадок», — добавили в ведомстве.