Калининградский зоопарк анонсировал празднование своего Дня рождения

В субботу, 23 мая, Калининградский зоопарк будет отмечать свой 130-й День рождения. Большой семейный праздник начнется в 14 часов (0+). Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

«Откроет праздник выступление Калининградского симфонического оркестра. На сцене у фонтана весь вечер будет играть живая музыка. А сам зоопарк, между тем, как будто окажется сразу в нескольких исторических эпохах. Пионеры, бочка с квасом, вкуснейшие пирожки, румяная буфетчица, барахолка и пункт приёма макулатуры наверняка доведут до острого приступа ностальгии всех, кто родом из СССР. Сдадим макулатуру и тут же рванём во двор! Салки, резиночки, классики, скакалки — да мало ли дел, когда на улице весна!» — отмечается в анонсе.

Также в этот день будет работать площадка молодежных субкультур. Детям обещают шоу мыльных пузырей, спектакли, мастер-классы, игровые и интерактивные и научные площадки. «Гвоздем программы» станут «экскурсии в закулисье». «В этот раз побываем внутри исторического Медвежатника (между прочим, там всегда держится одна температура, хоть зимой, хоть летом), в служебных помещениях Дома тропических птиц и бывшем павильоне слона. Чтобы попасть на эти экскурсии, купите дополнительный билет на сайте зоопарка или в кассах», — уточняют в зоосаде.