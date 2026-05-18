Калининградский зоопарк анонсировал празднование своего Дня рождения

Все новости по теме: Праздники

В субботу, 23 мая, Калининградский зоопарк будет отмечать свой 130-й День рождения. Большой семейный праздник начнется в 14 часов (0+). Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

«Откроет праздник выступление Калининградского симфонического оркестра. На сцене у фонтана весь вечер будет играть живая музыка. А сам зоопарк, между тем, как будто окажется сразу в нескольких исторических эпохах. Пионеры, бочка с квасом, вкуснейшие пирожки, румяная буфетчица, барахолка и пункт приёма макулатуры наверняка доведут до острого приступа ностальгии всех, кто родом из СССР. Сдадим макулатуру и тут же рванём во двор! Салки, резиночки, классики, скакалки — да мало ли дел, когда на улице весна!» — отмечается в анонсе.

Также в этот день будет работать площадка молодежных субкультур. Детям обещают шоу мыльных пузырей, спектакли, мастер-классы, игровые и интерактивные и научные площадки. «Гвоздем программы» станут «экскурсии в закулисье». «В этот раз побываем внутри исторического Медвежатника (между прочим, там всегда держится одна температура, хоть зимой, хоть летом), в служебных помещениях Дома тропических птиц и бывшем павильоне слона. Чтобы попасть на эти экскурсии, купите дополнительный билет на сайте зоопарка или в кассах», — уточняют в зоосаде.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter