В Калининградском зоопарке оборудовали спортивный комплекс для коз (видео)

В Калининградском зоопарке на площадке «Прыг-скок» соорудили козий спортивный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Зачем такая штука? Во-первых, по ней прикольно прыгать и всячески скакать (но только козам). Во-вторых, на ней можно укрыться от людей (но только козам). В-третьих, это увеличение площади вольера вверх (но только для коз)», — пояснили в зоосаде.

Наибольшей популярностью конструкция пользуется у коз среднего возраста — того самого «контингента, который уже достаточно окреп и подрос, но еще не обленился и не заматерел». «Малышня, как правило, обитает на нижних ярусах, а вот основательная публика и до нижних добирается редко: чаще всего стоят и тянут шеи вверх, вдруг что-нибудь само в рот упадёт», — добавили в пресс-службе.

Видео: пресс-служба Калининградского зоопарка