Горвласти о реконструкции эстакадного моста: «Обсуждений было достаточно»

Проектирование эстакадного моста на Ленинском проспекте должно быть завершено летом этого года, и публичные дискуссии по поводу будущего внешнего вида переправы должны быть завершены. Об этом журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Чиновница напомнила, что проектированием занимается ОАО «Институт „Гипростроймост“», который должен завершить контракт в июне.

«Уже были проведены проектные изыскания, мы проводили согласования, каким должен быть внешний вид. Было общественное обсуждение, выбраны основные технические решения. Коллеги занимаются проектированием отдельных узлов и выполняют сметные работы. Насколько мне известно, проектирование идёт по графику», — сообщила Дятлова о текущем состоянии работ.

Глава отметила, что предложенные проектировщиком варианты уже несколько раз демонстрировались через паблик администрации «ВКонтакте» и в Telegram, а также на площадке «ГорПросвета».

«Сейчас это обсуждение уже завершено, потому что мы находимся уже в части технической проработки и в осмечивании выбранных технических решений. Внешний вид уже был окончательно закреплен, эту развилку мы прошли. Точка. Понимаете, в чём дело... Невозможно бесконечно обсуждать. Приняты технические решения. Я считаю, что обсуждений эстакадного моста с архитекторами и с неравнодушными жителями Калининграда было достаточно. Далее окончательное решение за проектировщиком», — заключила Дятлова.

Зимой 2024 года «Новый Калининград» сообщал, что новость о планах городских властей заняться реконструкцией эстакадного моста в центре города задела некоторых калининградских архитекторов. Тогда ряд экспертов согласился опубличить своё мнение по поводу грядущего расширения моста почти на 10 метров и его псевдоисторического украшения. В частности, по теме высказались Олег Васютин, Сергей Гулевский, Игорь Идиатулин, Александр Кубасов, Вячеслав Генне и Александр Башин. После замечаний проект был значительно переработан и, судя по реакции в соцсетях, вызвал меньше критики, чем год назад.