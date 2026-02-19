Дятлова назвала поломки новых троллейбусов следствием локализации производства

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Периодические поломки новых троллейбусов «Синара» в мэрии Калининграда в очередной раз назвали «детскими болезнями», которые появляются из-за ускоренной локализации производства. Как сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова, подобные проблемы не только в Калининграде, а во всей стране.

«Когда мы всей страной принимаем решение, что переходим на отечественный автопром, троллейбусопром и трамваепром, мы понимаем, что мы идём в сложный процесс. Каждое предприятие, которое производит сборку троллейбусов, усиливает что? Локализацию. Локализация означает, что если раньше те или иные элементы и модули мы просто приобретали у других производителей, то сейчас мы переходим на полностью отечественное производство», — напомнила Дятлова.

Далее глава отдельно остановилась на обратной стороне локализации и технологического суверенитета. По ее словам, они тянут за собой массу проблем.

«Мы переходим на своё, оно может быть не всегда совместимо во всех узлах, и мы начинаем всей страной отлавливать детские болезни. С моей точки зрения, ровно это сейчас происходит на наших троллейбусах. Когда те или иные элементы, которые в более ранних сборках были импортного производства, теперь отечественные, и есть в процессе эксплуатации проблемы», — продолжила чиновница свою мысль.

При этом Елена Дятлова отметила, что «Калининград-ГорТранс» предпринимает ряд усилий по устранению проблем и работает в тесном контакте с производителем, так как троллейбусы находятся на гарантии.

«Когда у нас начались проблемы с троллейбусами, с намоканием определённых элементов на крыше, связанных с работой троллейбуса в момент перехода от работы контактной сети к работе на батарее при автономном движении, мы тут же обратились на завод-изготовитель „Синар“. Сюда приехала большая делегация: инженеры, которые в Челябинске отвечают за функционирование и за идеальную работу троллейбусов», — сообщила она.

Инженеры, по словам Дятловой, выявили проблемный блок, и сейчас этот элемент пошел на полную замену.

О проблемах «Синар», приводящих к сбоям, горвласти сообщали еще в начале февраля. Ранее власти приняли решение испытать в Калининграде в зимнее время еще и электробусы «Синара», чтобы определиться с их закупкой. В этот период, как уверяет глава администрации города Елена Дятлова, расход батареи транспортного средства наиболее интенсивный, и в процессе эксплуатации могут появиться другие проблемы.
