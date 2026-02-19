Мировым судьей в Калининграде назначили 28-летнего чиновника из Москвы

На заседании Законодательного собрания Калининградской области 19 февраля депутаты назначили мировым судьей 28-летнего чиновника из Москвы Петра Исаева, ранее не работавшего в судебной системе.

Согласно представленным на заседании сведениям, Петр Исаев в 2021 году окончил национальный исследовательский институт высшей школы экономики по направлению подготовки юриспруденции и имеет квалификацию магистр. Стаж работы по юридической профессии — более 6 лет, однако стажа работы на должности судьи не имеет. Последнее заявленное место работы — начальник отдела правового обеспечения, правового управления департамента образования и науки в Москве. Чин — советник государственной гражданской службы второго класса.

Кандидат имеет положительное решение квалификационной коллегии Калининградский судеб. «Кандидат соответствует всем требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации», — сообщили на заседании.

Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин поинтересовался жилищным вопросом в ходе рассмотрения кандидата, на что тот ответил: «Я снял квартиру, оформил временную регистрацию в Калининградской области. Планирую в дальнейшем снимать за счет того денежного вознаграждения, которое полагается судье. И от судебного департамента буду претендовать на получение компенсации».

«Чем вы будете заниматься, понимаете? Потому что я так понял, что вы вообще не были связаны с судами, не были в помощниках судьи», — спросил спикер.

«Был разнообразный опыт юридической работы, разными вопросами приходилось заниматься. Понимаю, что нет опыта работы именно в суде, но я готов учиться и прикладывать большие усилия к тому, чтобы оказаться полезным и чтобы в результате у меня всё получилось», — поделился Исаев. Также он добавил, что его магистратура имеет направленность по подготовке судей и работников судебной системы — специализация соответствующая, заключил он ответ на данный вопрос.

Кропоткин также спросил о семейном статусе молодого кандидата. «Холост. Но семейные ценности — в приоритете», — ответил кандидат, сообщив, что семейную ячейку создаст «возможно в ближайшие сроки».

Отметим, по итогам рассмотрения кандидатуру поддержали 32 депутата, лишь один проголосовал против.

Таким образом Петр Исаев займет должность мирового судьи шестого судебного участка Центрального судебного района Калининграда на трехлетний срок полномочий.