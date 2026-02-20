0°C и локальные заряды снега: погода в Калининградской области 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём 0°С, ночью столбик термометра местами опустится до −13°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с с порывами до 10 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление немного выше нормы — 768 мм рт. ст. Относительная влажность 78%. Температура воды: −2°. Продолжительность светового дня — 10 часов и 5 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую высокую дневную температуру — 0°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Ночью на побережье похолодает до −5°С. На остальной территории региона днём −1...-2°С, ночью до −13°С, возможен небольшой снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается облачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки −5,4°С, днём потеплеет до −1°С, вечером похолодает до −4,2°С. Влажность — до 85%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днём 0...-3°C. Видимость 4-7 км. На дорогах снежный накат, гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», к утру температура воздуха местами опустится до −10...-15°C, будет облачно с прояснениями. Локальные снежные заряды ожидаются преимущественно на юге и западе области (Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Багратионовский, Правдинский районы, Калининград). Днём потеплеет до 0...-2°C, с утра до вечера — переменная облачность. Вечером похолодает до −5...-9°C. Ветер утром — преимущественно северо-западный, слабый/ умеренный (2-7 м/с), у побережья — порывистый. Днём и вечером ветер переменный на западный/ юго-западный, слабый/ умеренный, вечером у побережья в порывах до 10-12 м/с.