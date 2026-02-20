Калининградская область вошла в топ регионов по качеству приемов в вузы

Калининградская область разместилась на седьмом месте в рейтинге регионов России по совокупному качеству приема в университеты в 2025 году. Рейтинг был сформирован Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на основе ежегодного мониторинга, сообщает пресс-служба правительства области.

Информация формируется на основе сведений, размещенных на официальных сайтах образовательных организаций, и охватывает очные программы бакалавриата и специалитета. В выборку включаются все университеты, осуществляющие прием по результатам. В 2025 году в мониторинг вошли 815 вузов, включая 395 головных государственных университетов, 329 филиалов и 91 негосударственный университет. По каждому из них рассчитываются средние баллы ЕГЭ поступивших, основанные на стандартизированной методике. При этом в анализе преимущественно используются данные о вузах, где прием составил более 300 человек.

Как отмечают авторы исследования, Калининградская область, наряду с Новгородской областью и Республикой Карелия, формируют новую группу региональных образовательных центров: сочетание относительно высоких средних баллов ЕГЭ с приростом числа зачисленных способствует децентрализации образовательного рынка и усилению территориальной устойчивости. Впервые регион попал в топ-10 в 2024 году.

По качеству приема на бюджетные места по укрупненным группам специальностей БФУ им. И. Канта показывает рост балла ЕГЭ по абсолютному количеству направлений. 29 укрупненных групп демонстрируют рост балла ЕГЭ. По этому показателю БФУ им. И. Канта стал вторым среди всех федеральных университетов России.

Среди участников пилотного проекта по переходу на новую национальную систему высшего образования БФУ им. И. Канта также демонстрирует рост качества совокупного приема в университетах. Средний балл ЕГЭ по бюджетному и платному приему составил 72,7 в 2025 году, 72,5 — в 2023 году.

«Как видно из цифр, основной вклад в высокий результат Калининградской области вносит именно БФУ им. И. Канта, демонстрируя рост среднего балла ЕГЭ и одновременно наращивание объемов зачисленных. Важно, что БФУ заметно „прирос в качестве платного приема“ в 2025 году и стал абсолютным лидером среди федеральных университетов России с баллом 68,5. За год рост составил 1,4 балла. При этом количество зачисленных на платную основу в 2025 году практически в два раза больше, чем годом ранее. И в целом прирост зачисленных в вузы Калининградской области один из самых существенных в топ-7 регионов и составляет 18,2% за год, выше только у Новгородской области с приростом 27,8%», — прокомментировал ректор университета Максим Демин.