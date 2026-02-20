Дятлова о подтоплениях: вся информация стекается в оперштаб «Гидротехника» (видео)

Первоочередная задача коммунальных служб Калининграда на ближайшие дни — нивелировать последствия активного таяния снега. О принимаемых мерах рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«В „Гидротехнике“ режим повышенной готовности длится уже две недели, его сотрудники переведены на шестидневку, смены длятся до 9 вечера. А ближайшие выходные у коллег и вовсе отменяются. Вчера на базе предприятия создали оперативный штаб, в него немедленно стекается вся информация по подтоплениям, он же уполномочен координировать действия всех 23 специально созданных малых мобильных бригад и помощников из числа сотрудников почти всех подведомственных администрации учреждений», — говорится в сообщении.

Трубы городских ливнёвок, по словам сити-менеджера, «в основном находятся в нормативном состоянии», их регулярно прочищают. «Но вчерашний снегопад вновь завалил решётки дождеприёмных колодцев, поэтому все силы сразу же были брошены на их проверку и, если требуется, расчистку. За 2-3 дня коллеги должны справиться с этой задачей. На территориях общего пользования 12 тыс. дождеприёмников», — добавила Дятлова.

Часть ливневых стоков в Калининграде отводится через канализацию общего сплава «Водоканала». Его сотрудники, как сообщается, также «наготове» и находятся на постоянной связи с властями.

«Нагрузка на сети водоотведения в ближайшее время окажется очень высокой. Грунт промёрз на 120 см, обычно зимой он не промерзает глубже, чем на 30-50 см. Это значит, что почва какое-то время не будет впитывать в себя избытки влаги как губка, а с учётом того, что в городской черте высокий процент мощения, это может стать заметной проблемой. В любом случае, все городские службы будут делать всё от них зависящее и даже больше, чтобы как можно скорее вернуть течение городской жизни в привычное, спокойное русло», — отметила глава горадминистрации.