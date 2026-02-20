В Калининграде планируют открыть «умную» спортплощадку с «Фиджитал-центром»

Власти Калининграда ищут подрядчика для строительства умной спортивной площадки с «Фиджитал-центром» на ул. Свердлова. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 6 марта. Итоги аукциона планируют подвести 12 марта. На строительство власти готовы потратить до 31,4 млн рублей. Место выполнения работ — ул. Свердлова, д.27. На них отводится 80 дней с даты заключения договора.

Работы анонсировала в своём телеграм-канале глава администрации Калининграда Елена Дятлова: «На Свердлова будем строить „умную“ спортплощадку, основное ядро которой составят зоны для занятий воркаутом, мини-футболом, баскетболом и стритболом. Также там разместится модуль „Фиджитал-центра“. Фиджитал (от англ. Physical + Digital) — это объединение классического спорта с цифровыми дисциплинами (киберспортом, VR/AR, симуляторами). В таких центрах участники соревнуются в два этапа: сначала в виртуальной игре, а затем в реальной».

Благоустройство, как ожидается, затронет половину земельного участка с кадастровым номером 39:15:133201:2, находящегося на балансе муниципальной хоккейной школы, вторая половина будет использоваться спортшколой как «зелёная зона». Межевание участка и его дальнейшая застройка в планы учреждения допобразования не входят, добавила Дятлова. Работы власти рассчитывают завершить к лету.