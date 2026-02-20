В Калининграде планируют открыть «умную» спортплощадку с «Фиджитал-центром»

В Калининграде планируют открыть «умную» спортплощадку с «Фиджитал-центром»
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
Все новости по теме: Госзакупки

Власти Калининграда ищут подрядчика для строительства умной спортивной площадки с «Фиджитал-центром» на ул. Свердлова. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 6 марта. Итоги аукциона планируют подвести 12 марта. На строительство власти готовы потратить до 31,4 млн рублей. Место выполнения работ — ул. Свердлова, д.27. На них отводится 80 дней с даты заключения договора.

Работы анонсировала в своём телеграм-канале глава администрации Калининграда Елена Дятлова: «На Свердлова будем строить „умную“ спортплощадку, основное ядро которой составят зоны для занятий воркаутом, мини-футболом, баскетболом и стритболом. Также там разместится модуль „Фиджитал-центра“. Фиджитал (от англ. Physical + Digital) — это объединение классического спорта с цифровыми дисциплинами (киберспортом, VR/AR, симуляторами). В таких центрах участники соревнуются в два этапа: сначала в виртуальной игре, а затем в реальной».

Благоустройство, как ожидается, затронет половину земельного участка с кадастровым номером 39:15:133201:2, находящегося на балансе муниципальной хоккейной школы, вторая половина будет использоваться спортшколой как «зелёная зона». Межевание участка и его дальнейшая застройка в планы учреждения допобразования не входят, добавила Дятлова. Работы власти рассчитывают завершить к лету.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter