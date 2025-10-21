В Калининградском зоопарке определили пол детеныша муравьедов, родившегося в июле (видео)

Спустя три месяца с момента прибавления в семействе гигантских муравьедов удалось определить пол малыша. Детеныш оказался «девочкой». Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского зоопарка.

«То, что едет у мамы на спине, в недалёком будущем само станет мамой, потому что оно — это ОНА!» — прокомментировали в зоопарке, выложив соответствующее видео.

Напомним, в июле у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер — родился малыш. «Дата рождения — 13 июля, пол — неизвестен, вес — неизвестен, рост — такая же история. Руками не трогали и пока не планируем. Ест, спит, растет хорошо», — рассказывали в зоопарке в конце августа.