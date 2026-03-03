СМИ: медиапотребление в 2026 году снизилось на фоне блокировок Роскомнадзора

Темпы медиапотребления в интернете за январь-февраль снизилась на 3%, в среднем до менее пяти часов. Темпы телепросмотра также продолжают сокращаться — за этот же период на 4%, до 3 часов 45 минут. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГК «Родная речь».

В компании такое сокращение связывают с ростом блокировок и замедлений платформ Роскомнадзором, а также временными перебоями с интернет-связью в некоторых регионах.

Ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».

За первое полугодие 2025 года медиапотребление в интернете снизилось на 3%, в сегменте онлайн-видео — на 11%, сообщал «Коммерсант». Тогда участники рекламного рынка связывали это с оттоком пользователей с YouTube, который с 2024 года практически не работает в стране.