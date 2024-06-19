Коллектив «Балтики» пополнился полузащитником из московского «Локомотива»

Состав калининградской «Балтики» пополнился полузащитником из московского «Локомотива» Николаем Титковым. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале в среду, 19 июня.

В сезоне российской Премьер-лиги 2023/2024 футболист выступал на правах аренды за «Оренбург», куда перешёл в 2021 году. Нынешнее соглашение с «Балтикой» также подразумевает аренду и закончится в конце кампании 2024/2025. При этом клуб имеет опцию выкупа Титкова.

Согласно порталу Transfermarkt, в прошлом сезоне РПЛ футболист провёл за «Оренбург» одну встречу, выйдя на полчаса против екатеринбуржского «Урала» в августе 2023 года. При этом телеграм-канал «Балтики» отмечает, что Титков выступал за южно-уральский клуб с 2021 года и за 3 полных сезона провёл за оренбуржцев 66 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Накануне в Калининград переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта».

На данный момент клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский и Анхело Энрикес, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.