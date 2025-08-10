Талалаев о ничьей с «Крыльями»: одна из лучших игр «Балтики» при мне

Талалаев о ничьей с «Крыльями»: одна из лучших игр «Балтики» при мне
Андрей Талалаев. Фото: ФК «Балтика»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал игру своей команды с самарскими «Крыльями Советов» одной из лучших за всё его время работы в калининградском клубе. Такой вывод он сделал на послематчевой пресс-конференции по итогам четвёртого тура Российской Премьер-лиги.

«Я поблагодарил ребят за одну из лучших игр за [мою] историю работы в „Балтике“. У меня давно не было матчей, в котором мы 20 ударов по воротам соперника наносим, семь или восемь — в створ, две штанги, гол, который отменяется. <...> Есть пища для размышления, есть досада от недобора очков какая-то внутри. <...> Будем анализировать, в каком направлении двигаться и готовиться к кубковой игре [с „Локомотивом“]», — заявил менеджер.

Талалаев отметил, что его команда прогрессирует. Это заметно в качестве игры, понимании на поле и в самом состоянии футболистов. Благодаря этому «Балтика» смогла прибавить во втором тайме с «Крыльями» и отыграть один мяч.

«Над реализацией моментов надо работать. Некоторым надо сходить в церковь: у нас уже четыре штанги. Для четырёх туров — многовато», — резюмировал тренер.

Матч «Балтики» и «Крыльев Советов» в рамках четвёртого тура РПЛ завершился ничьей. Голами отметились Амар Рахманович и Брайан Хиль. По ожидаемым голам калининградский клуб оказался впереди. Статистики насчитали 2,36 xG у «Балтики». «Крылья Советов» наиграли на 1,53 гола при владении 46% на 54% в пользу гостей.

По итогам четырёх туров Российской Премьер-лиги калининградский клуб набрал восемь очков. Следующий матч команда Андрея Талалаева проведёт в Москве. 13 августа рамках второго тура Пути РПЛ Кубка России балтийцы встретятся с «Локомотивом». Встреча запланирована на 17:30. Уже 16-го числа «Балтика» встретится с железнодорожниками в Калининграде в матче пятого тура РПЛ (0+).

