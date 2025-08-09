«Балтика» сыграла вничью с «Крыльями Советов» в Самаре

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Крыльями Советов» в Самаре. Матч четвёртого тура Российской Премьер Лиги завершился со счётом 1:1, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый гол забили хозяева. После розыгрыша углового и ошибки Максима Бориско и Кевина Андраде счёт на 17-й минуте открыл Амар Рахманович. Калининградцы отыгрались уже после перерыва. Брайан Хиль на 62-й минуте открепился от защитника в штрафной, принял мяч на грудь и следующим касанием послал снаряд под перекладину самарцев. Позже «Балтике» назначили пенальти в свои ворота. После просмотра видеоповтора судья установил, что Андраде сыграл в мяч.

По ожидаемым голам калининградский клуб оказался впереди. Статистики насчитали 2,36 xG у «Балтики». «Крылья Советов» наиграли на 1,53 гола при владении 46% на 54% в пользу гостей.

По итогам четырёх туров калининградцы набрали восемь очков. Следующий матч команда Андрея Талалаева проведёт в Москве. 13 августа рамках второго тура Пути РПЛ Кубка России балтийцы встретятся с «Локомотивом». Встреча запланирована на 17:30. Уже 16-го числа «Балтика» встретится с железнодорожниками в Калининграде в матче пятого тура Премьер-лиги (0+).

