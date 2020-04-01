Главное о коронавирусе в среду, 1 апреля

В Роспотребнадзоре заговорили о том, что объявленную Владимиром Путиным «нерабочую неделю» в России в связи с эпидемией коронавируса необходимо продлить. «Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — сказала глава ведомства Анна Попова. Также она потребовала от россиян соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра.



Число заболевших коронавирусной инфекцией в России тем временем выросло до 2777. За сутки зарегистрировано 440 новых случаев в 35 регионах страны. Калининградской области в списке регионов нет. Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве (267 человек), а также в Коми (32 человека), Санкт-Петербурге (27 человек), Московской (15 человек) и Саратовской (11 человек) областях.

В Калининградской области за те же сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили всего 73 жителей региона. Хотя вроде бы тесты сейчас делают сразу две лаборатории — областного Роспотребнадзора (мощность 300 анализов в день) и областного минздрава (120 анализов в день). Губернатор Антон Алиханов полагает, что региону достаточно сложно дальше наращивать объемы тестирования на наличие коронавирусной инфекции. С его точки зрения, острой необходимости в этом нет. При этом глава региона считает, что в инфекционной больнице областного центра сейчас находятся 75 человек с коронавирусной инфекцией, а диагноз подтвержден не у всех.

У координатора калининградского штаба Алексея Навального Александра Черникова, информация о госпитализации которого с пневмонией и подозрением на коронавирус появилась 28 марта, диагноз был подтвержден. В штабе по борьбе с распространением инфекции, помимо подтверждения, заявили, что Черников нарушал установленный в больнице в связи с коронавирусом режим. «Поэтому если хоть один пациент, находящийся в палатах, которые посещал данный молодой человек, также будет с подтвержденным анализом — ему грозит уголовное преследование», — отметили в региональном штабе.

Правительство Калининградской области намерено выделить 100 млн руб. на доплату местным жителям, которые могут остаться без работы из-за вызванного коронавирусом кризиса. Кроме того, власти планируют помогать пострадавшим от кризиса продуктовыми карточками по системе, действующей в США. При этом на данный момент жителей региона не планируют временно освобождать от платы за капремонт.

Городские власти устроили рейды по выявлению нарушителей режима всеобщей самоизоляции среди предпринимателей и нашли таковых. А полиция и Росгвардия зачем-то устроили проверки автомобилистов на въездах в Калининград.

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. В частности, правительство сможет координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.