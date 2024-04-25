Инвестсовет одобрил строительство предприятия по сжиганию отходов под Гурьевском

В поселке Степное Гурьевского района намерены разместить завод по сбору, транспортировке, утилизации и обезвреживанию отходов. С презентацией проекта по строительству мусоросжигательного завода (основой предприятия станет термодеструкционная установка) в четверг, 25 апреля, на инвестсовете в региональном правительстве выступил представитель инвестора Дмитрий Урвачев, известный в Калининграде как директор ООО «Регент — школьное питание» (министр образования Светлана Трусенева ранее называла его одним из лучших организаторов процесса). Урвачев сообщил, что предприниматели для организации завода в прошлом году создали ООО «Центр рециркуляции и утилизации» и даже пошутил по этому поводу: «Совершенно случайно оно получило простую и понятную для любого русского человека аббревиатуру ЦРУ. Мы увидели в этом какой-то символизм. Плюс-минус занимаемся тем же, в общем-то. Я был бы рад, чтобы в нашей стране эта аббревиатура обрела более созидательное и интересное значение».



Первой задачей предприятия, по словам Урвачева, будет утилизация промышленных и других видов отходов «с минимальной нагрузкой на экологию региона».

«Есть отходы, которые не подлежат вторичной переработке и рециркуляции. Они со своей стороны наносят колоссальный вред природе. Это не высокие слова. Самый правильный путь работы с отходами — это их рециркуляция», — заметил Урвачев.

По данным инвестора, в 2022 году Калининграде был образован миллион тонн отходов. Сейчас, как он уверяет, эта цифра значительно больше. При этом 25-30% объема этих отходов — жидкие бытовые, которые формируют промышленные предприятия (рыбодобывающая и перерабатывающая отрасль, а также мясокомбинаты).

Термодеструкционная установка, если верить инвестору, собирается в России и имеет государственную экспертизу.

«Это единственный и самый современный метод утилизации данных видов отходов, который есть в мире сейчас. Это ротационная печь, в которой существует несколько видов горелок, которая позволяет с минимальным вредом для экологии утилизировать отходы, о которых мы говорим», — пояснил Урвачев.

Оборудование предприниматели завезли еще в ноябре прошлого года, после чего занялись поиском участка. Выделение двух гектаров у поселка Степное ранее поддержали в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, а теперь это решение поддержал и инвестсовет. Реализовать проект бизнесмены готовы в течение месяца и в течение двух готовы принимать отходы.