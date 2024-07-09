Облвласти рассказали, для чего нужен проект расширения свалки в Барсуковке

Правительство Калининградской области рассказало, для чего нужен был проект расширения мусорного полигона в посёлке Барсуковка под Советском. Ответ пришёл на информационный запрос «Нового Калининграда».

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области заявило, что подобное расширение свалки является запланированным. Согласно ответу на инфозапрос, в настоящее время полигон состоит из трёх очередей, из которых «ЕСОО» использует только первую с проектной вместимостью чуть более 600 кубометров и площадью в 7,5 га. При этом проект расширения свалки не подразумевал накопление мусора на новых территориях.

«14.07.2023 с целью выполнения работ по разработке проектной документации на увеличение срока эксплуатации существующего объекта полигона отходов вблизи пос. Барсуковка ГП КО „ЕСОО“ заключен договор с ООО „Берг-проект“. В рамках реализации проектных решений, предусмотренных проектной документацией 2007 года, планируются дозагрузка I очереди и устройство площадок размещения отходов II очереди ОРО (объекта размещения отходов — прим. „Нового Калининграда“) в пос. Барсуковка. Согласно разрабатываемой проектной документации дозагрузка I очереди ОРО осуществляется в рамках существующей проектной документации и в границах земельного участка, для которой разрабатывалась существующая проектная документация», — рассказало о сути отменённого аукциона ведомство и отметило, что эксплуатация полигона сверх запланированных мощностей не планируется.

Минприроды также пояснило, что решение о расширении свалки отложено до разработки комплексного плана по поручению врио губернатора Алексея Беспрозванных для министерства природных ресурсов и регионального оператора «ЕСОО». «Комплексный план представляет собой дорожную карту с мероприятиями, предусматривающими в том числе снижение количества захоронения отходов, реализацию решений по поступлению на полигон предварительно обработанных ТКО с отсевом органической фракции в целях переработки в техногрунт», — заключило ведомство.

Напомним, 15 июня стало известно, что региональные власти готовы были выделить более 50 млн рублей на обустройство новой площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов на двух участках. Спустя пару дней тендер отменили.