Участки Варникенского леса, за которые боролись активисты, объединили и продали (фото)

Десять земельных участков лесного массива, которые жители Светлогорского городского округа относят к историческому Варникенскому лесу, объединили и продали. Ранее земля принадлежала администрации Светлогорска и сдавалась в аренду. На изменения обратили внимание местные активисты, которые в течение нескольких лет боролись за сохранение этой территории.





Участки до объединения. Скриншот публичной кадастровой карты

Участку площадью пять гектаров присвоен кадастровый номер 39:17:000000:1987. Его кадастровая стоимость — порядка 216,4 млн рублей. Право собственности зарегистрировано 25 октября 2024 года. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, новый собственник — бывший арендатор — ООО «Виштынец Резорт». Вид разрешённого использования — передвижное жильё.





Строительство глэмпинга в Варникенском лесу. Фото очевидца

В июне 2024 года на указанной территории начали строить глэмпинг. В апреле местные жители выносили на общественные обсуждения по проекту ПЗЗ Светлогорского городского округа предложение отнести эти земли к зоне зелёных насаждений. Однако администрация муниципалитета посчитала эти предложения нецелесообразными, оставив тогда ещё 10 участков в зоне рекреационного назначения.

В апреле компания «Виштынец Резорт» получила разрешения на санитарную и аварийную рубки в Варникенском лесу. В феврале там была проведена «рубка ухода». Ею по поступившей жалобе заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. В конце 2023 года компания «Виштынец Резорт» получила грант в размере 45 млн рублей на создание гостиничных глэмпинг-комплексов.

Региональное управление Следственного комитета отказало светлогорским экоактивистам в возбуждении уголовного дела против главы муниципального образования Андрея Мохнова и главы администрации Владимира Бондаренко. Постановление было вынесено «в связи с отсутствием в действиях Бондаренко В.В., Мохнова А.В. признаков преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 286 УК РФ» (превышение должностных полномочий). Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области объявило предостережение компании «Виштынец резорт» в связи с вырубкой в Варникенском лесу. Сохранения территории Варникенского леса жители Светлогорского городского округа добивались в течение нескольких лет.