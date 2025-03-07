На капремонт проезжей части на ул. Ялтинской выделяют более 20 млн рублей

На капитальный ремонт проезжей части на ул. Ялтинской в Калининграде выделяют 20 448 869 рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Работы запланированы на участке проезжей части из железобетонных плит «на участке по ул. Ялтинская от д. 66 кор. 3 до д. 66 кор.18». Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на сайте пока не указаны.

Как сообщалось ранее, в 2025 году в Калининграде планируется ремонт ул. Дадаева (работы выполняет компания «Мосинжиниринг» за 28,9 млн рублей до 20 июля), ул. Майской («Мосинжиниринг» — 147 млн 754 тыс., до 22 ноября), Партизана Железняка («Мосинжиниринг» — 9,5 млн, до 25 июля), Артиллерийской (облвласти планировали выделить Калининграду на эти цели 225 млн рублей), участка Орудийной от ул. Аэропортной до границ городского округа, участка ул. Яналова (ООО «Вираж» — 15,9 млн, до 13 августа), Карла Маркса (ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» — 35 млн, до 21 августа), Аксакова (ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» — 25,8 млн, до 20 июля), участки улицы Генерал-лейтенанта Озерова от Советского проспекта до улицы Уральской (АО «Калининградский „Райавтодор“» — 15,9 млн, до 23 июля) и от ул. Гаражной до Горького (21,9 млн).