Матери убитого в Черняховске мальчика продлили содержание под стражей

Постановлением Ленинградского районного суда продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 30-летней жительницы Черняховска, которая обвиняется в совершении преступлений в отношении собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Обвиняемой продлен общий срок содержания под стражей до 3 октября. Органами следствия женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Напомним, мать убитого семилетнего мальчика задержали в Черняховске 7 февраля. По версии следствия, 30-летняя женщина и её 42-летний супруг с сентября 2023 года по февраль 2025-го подвергали двух малолетних детей подозреваемой избиениям, лишали их воды, запугивали и всячески унижали. Они также причиняли детям физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания.

В качестве пояснения СК отметил случай, когда женщина знала о том, что её супруг повредил руку 12-летней дочери, но не обратилась своевременно в медучреждение, оставив её без помощи. Подозреваемая также не помогла сыну, которого избил мужчина, так как действовала с ним «по совместной договорённости». Это в итоге привело к смерти мальчика.

Вечером 3 февраля стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребёнка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребёнка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребёнок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске