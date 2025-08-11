Власти уточнили сроки ремонта ул. Орудийной в Калининграде

Капитальный ремонт ул. Орудийной в Калининграде начался 25 июля. Завершить работы, которые будут состоять из двух этапов, планируют в 2026 году. Об этом сообщили сотрудники горадминистрации в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Проблемные участки улицы указал на карте один из посетителей страницы, назвав их «примерными местами расположения будущих бассейнов». «Глубина более щиколотки. Купаться можно. Только вода грязновата», — отметил мужчина.

«С 25 июля начали капитальный ремонт Орудийной — с перекладкой сетей, устройством нового основания, двух слоёв асфальта, тротуаров, остановок, освещения. Для организации объезда выровняли улицу Васнецова», — прокомментировали сотрудники горадминистрации.

Работы на Орудийной планируют провести в два этапа: с 25 июля по 21 сентября — от дома № 24 до улицы Аэропортной; с 21 сентября по 31 декабря — от дома № 24 до дома № 70б. Капремонт на всём протяжении улицы планируют завершить в 2026 году.

«В 2025 году закончили капремонт соседних улиц Сурикова и Букетной, также Старшины Дадаева, идёт ремонт Майской», — добавили сотрудники горадминистрации.





Привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки.

В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик просрочил проектирование на полгода. Контракт изначально оценивался в 13,1 млн рублей, но победившая компания согласилась выполнить работы за 5,2 млн. Контракт был заключён в конце сентября 2022-го и должен был быть выполнен в течение 210 дней — то есть до конца апреля 2023 года. За нарушение сроков компании «Асгард» были выставлены претензия и штраф в размере 105 тыс. рублей.

Ремонт должны были начать в 2023 году. В январе 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проект должен пройти госэкспертизу к концу апреля. Подрядчик завершил разработку ПСД в конце марта 2024 года, заключение экспертизы по ней было получено в июле.

О том, что капитальный ремонт улицы Орудийной планируют начать в 2025 году, стало известно в декабре 2024-го. Тогда власти сообщали, что в ходе работ подрядчик должен будет заменить коммуникации, устроить основания под проезжую часть и тротуары, уложить асфальт, подвести освещение, поставить остановки общественного транспорта и сделать пешеходные переходы.

В марте 2025 года сообщалось, что МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для капитального ремонта ул. Орудийной. Подробности о грядущих работах сообщил в эфире «Горпросвета» зампредседателя комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Андрей Костин. «Более 50% работ будет связано с перекладкой сетей инженерной коммуникации. По факту это будет новая улица», — заявил он.

Для расширения улицы, как отметили в администрации, потребуется вырубка 540 деревьев. Работы планировали начать после майских праздников (в случае, если объект будет вовремя отторгован), а закончить — к середине осени 2026 года. На текущий год запланированы работы по прокладке инженерных сетей, а в 2026 году собираются выполнить асфальтобетонное покрытие, благоустройство и озеленение.

Контракт на ремонт Орудийной власти заключили с единственным участником торгов — компанией «Мосинжиниринг». Стоимость работ — 461 462 789 рублей.