Власти о плитах на ул. Орудийной: «Получилось так, как получилось»

Заасфальтировать подъездные пути к домам № 34а, 34б на ул. Орудийной в Калининграде власти планируют в 2026 году. Ранее работы обещал выполнить застройщик, однако этого не произошло, рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о том, планируется ли вместо уложенных ранее застройщиком бетонных плит полноценная дорога, задала одна из местных жительниц. Глава горадминистрации подчеркнула, что знает о проблеме: «Действительно, было обещание застройщика, что к моменту расселения домов будут выполнены подъезды в асфальтобетоне. Ну, получилось так и получилось, там действительно остались бетонные плиты. Сейчас выполняем работы по улице Орудийной. Уже моё поручение коллегам из двух комитетов, из комитета муниципального контроля и комитета транспорта, начать работать на данном объекте. Почему? Потому что сегодня в том месте, где плиты примыкают к улице Орудийной, есть самозахват территории».

Перед тем, как ремонтировать участок, власти должны решить вопрос с незаконными хозпостройками и ограждениями, пояснила сити-менеджер.

«Постараемся в 26-м году выполнить данные работы по обустройству подъездов к многоквартирным домам. <...> коллеги же прикинули ориентировочную стоимость, и сейчас занимаются разработкой смет для того, чтобы идти в реализацию», — добавила Елена Дятлова.

Капитальный ремонт ул. Орудийной в Калининграде начался 25 июля. Завершить работы, которые будут состоять из двух этапов, планируют в 2026 году. Подрядчик — компания «Мосинжиниринг». Стоимость работ — 461 462 789 рублей.

Привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки.

В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик просрочил проектирование на полгода. Контракт изначально оценивался в 13,1 млн рублей, но победившая компания согласилась выполнить работы за 5,2 млн. Контракт был заключён в конце сентября 2022-го и должен был быть выполнен в течение 210 дней — то есть до конца апреля 2023 года. За нарушение сроков компании «Асгард» были выставлены претензия и штраф в размере 105 тыс. рублей.

Ремонт должны были начать в 2023 году. В январе 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проект должен пройти госэкспертизу к концу апреля. Подрядчик завершил разработку ПСД в конце марта 2024 года, заключение экспертизы по ней было получено в июле.

О том, что капитальный ремонт улицы Орудийной планируют начать в 2025 году, стало известно в декабре 2024-го. Тогда власти сообщали, что в ходе работ подрядчик должен будет заменить коммуникации, устроить основания под проезжую часть и тротуары, уложить асфальт, подвести освещение, поставить остановки общественного транспорта и сделать пешеходные переходы.

В марте 2025 года сообщалось, что МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для капитального ремонта ул. Орудийной. Подробности о грядущих работах сообщил в эфире «Горпросвета» зампредседателя комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Андрей Костин. «Более 50% работ будет связано с перекладкой сетей инженерной коммуникации. По факту это будет новая улица», — заявил он.

Для расширения улицы, как отметили в администрации, потребуется вырубка 540 деревьев. Работы планировали начать после майских праздников (в случае, если объект будет вовремя отторгован), а закончить — к середине осени 2026 года. На текущий год запланированы работы по прокладке инженерных сетей, а в 2026 году собираются выполнить асфальтобетонное покрытие, благоустройство и озеленение.