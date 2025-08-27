Проект капремонта Городского дома культуры в Гусеве прошёл госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта здания Городского дома культуры в Гусеве. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Речь идёт о здании, расположенном по адресу: ул. Красноармейская, д. 11. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила «Служба заказчика-застройщика» Гусева. Указанный застройщик — сам ГДК. Положительное заключение получено 26 августа 2025 года.