Проект капремонта Городского дома культуры в Гусеве прошёл госэкспертизу

Фото: «Яндекс» (2024 г.)
Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта здания Городского дома культуры в Гусеве. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь идёт о здании, расположенном по адресу: ул. Красноармейская, д. 11. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила «Служба заказчика-застройщика» Гусева. Указанный застройщик — сам ГДК. Положительное заключение получено 26 августа 2025 года.

