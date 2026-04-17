Строительство вертикальной клубничной фермы в Нестерове признали масштабным инвестпроектом

Строительство вертикальной клубничной фермы в Нестеровском округе признали соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Соответствующее решение принял Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.

Проект планирует реализовать ООО «КВФ» на ул. Шоссейной в Нестерове в границах земельного участка с кадастровым номером 39:08:010027:167. Его площадь — 211 100 кв. м. Кадастровая стоимость — 1 771 129 рублей. Вид разрешённого использования — овощеводство. Земля предоставляется компании в аренду без проведения торгов.

Соглашение о реализации проекта ООО «КВФ» заключает с региональным министерством сельского хозяйства. Компании рекомендовали сформировать план-график расширения инвестпроекта и направить его в адрес минэкономразвития области.

Согласно данным открытых источников, ООО «КВФ» зарегистрировано 1 августа 2025 года в Калининграде и действует в сфере сельского хозяйства, специализируясь на выращивании плодовых и ягодных культур. Управление осуществляет генеральный директор Денис Пекарский, назначенный в день создания компании. Единственным владельцем является Алексей Черемухин, который владеет 100% долей.