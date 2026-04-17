Строительство вертикальной клубничной фермы в Нестерове признали масштабным инвестпроектом

Все новости по теме: Масштабные инвестпроекты
Строительство вертикальной клубничной фермы в Нестеровском округе признали соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Соответствующее решение принял Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.

Проект планирует реализовать ООО «КВФ» на ул. Шоссейной в Нестерове в границах земельного участка с кадастровым номером 39:08:010027:167. Его площадь — 211 100 кв. м. Кадастровая стоимость — 1 771 129 рублей. Вид разрешённого использования — овощеводство. Земля предоставляется компании в аренду без проведения торгов.

Соглашение о реализации проекта ООО «КВФ» заключает с региональным министерством сельского хозяйства. Компании рекомендовали сформировать план-график расширения инвестпроекта и направить его в адрес минэкономразвития области.

Согласно данным открытых источников, ООО «КВФ» зарегистрировано 1 августа 2025 года в Калининграде и действует в сфере сельского хозяйства, специализируясь на выращивании плодовых и ягодных культур. Управление осуществляет генеральный директор Денис Пекарский, назначенный в день создания компании. Единственным владельцем является Алексей Черемухин, который владеет 100% долей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

