Музей Мирового океана анонсировал программу Дня селёдки

В День селёдки 2026 в Калининграде запланированы мастер-классы, концерт, интерактивные занятия, экскурсии и гастрономическая презентация рыбных блюд (0+). Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

Фестиваль пройдёт на Набережной исторического флота, которая начинается у СРТ-129.

«В этот день гостей ждет насыщенная программа: концерт, с участием творческих коллективов, мастер-классы, интерактивные занятия, эксклюзивные экскурсии и гастрономическая презентация рыбных блюд различных народов России — от олюторской селедки с берегов Камчатки до корюшки Янтарного края. На территории музея будут работать сразу три площадки: концертная, спортивная и дискуссионная», — говорится в сообщении.

Набережная исторического флота:

10:00–19:00 — рыбный рынок, ярмарка, мастер-классы.

Рыболовный траулер СРТ-129 (вход по билетам):

10:00–19:00 — тематические экскурсии «Маленькие труженики большого океана»;

12:00–16:00 — встреча с капитаном;

13:00 — мастер-классы по разделке рыбы от Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и компании «Вичи-Русь»;

15:00, 17:00 — интерактивная экскурсия «Большая рыбалка».

Плавучий маяк «Ирбенский» (вход по билетам):

10:00–19:00 — тематические экскурсии «Свет родного маяка»;

12:00–16:00 — встреча с капитаном;

13:00, 15:00, 17:00 — интерактивная экскурсия «Задание выполнил! Продолжаю работать!».

Сцена «Под волной» (корпус «Планета Океан», наб. Петра Великого, 1В):

11:50–12:00 — театрализованное костюмированное представление «Рыбацкая путина»;

12:00–12:20 — открытие народного праздника «День селёдки»;

12:20–12:50 — «Путь к причалу» — музыкальное поздравление жителям и гостям Янтарного края от артистов Калининградской областной филармонии им. Е.Ф. Светланова;

13:00–14:00 — мастер-классы от шеф-поваров «Селедка в высокой кухне»;

14:20–14:40 — встреча с капитанами Группы ФОР;

14:40–15:00 — встреча с ветеранами рыбопромыслового флота;

15:30–15:50 — гастрономические традиции Ханты-Мансийска «Рыбные блюда народов России»;

15:50–16:30 — встреча с поэтами и писателями Янтарного края;

16:30–17:00 — церемония награждения победителей конкурсных программ.

Сцена «Океанолог» (ориентир — НИС «Витязь»):



13:00–17:00 — концерт «У рыбака своя звезда»;

14:30–15:30 — выступление группы «ЛондонParis».

Научно-исследовательское судно «Витязь» (вход по билетам):



12:00–16:00 — встреча с капитаном;

12:00–17:00 — мастер-класс от судового радиста «На связи R2KMO» ;

13:00–15:00 — «Тайна рыбьей чешуи». Рыба под микроскопом.

Тематические экскурсии (билеты в кассе):



13:00 — «66-й рейс»;

14:00 — «Сердце корабля»;

15:00 — «Эпоха «Витязя»;

Экспозиционный корпус «Глубина» (вход по билетам):

10:00–19:00 — самостоятельное посещение;

12:00 — кормление акул;

13:00, 17:00 — экскурсии по выставке «Обь. К берегам Антарктиды»;

14:30 — экскурсия по выставке «Капитан Кусто в России»;

13:00–17:00 — художественный мастер-класс «Создай свое море».

Выставочный центр «Пакгауз» (вход по билетам):

13:30, 15:30 — экскурсии по выставке «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?»;

10:00–19:00 — выставочные проекты «Морской Кёнигсберг-Калининград», «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?», «День селёдки»;

11:00–14:30 — гастрономический конкурс учащихся образовательных учреждений региона (вход только для участников и членов жюри конкурса).

Морская администрация порта (наб. Петра Великого, 7):

10:00–19:00 — интерактивная зона ООО «Фишеринг Сервис», интерактивная зона «Как викинги сражались за улов», мастер-класс от Калининградской областной федерации спортивной рыбалки, интерактивная зона от национального парка «Куршская коса» и рыболовецкого колхоза «Труженик моря».

Военно-морской центр (наб. Петра Великого, 9):



13:00–17:00 — морская спартакиада «Грузите селедку бочками» (соревнования по вязанию морских узлов, поднятию гирь, силовому экстриму и другие увлекательные состязания).

В сообщении отмечается, что проход на территорию будет осуществляться через металлоискатели. «Убедительная просьба не брать колющие, режущие предметы, аэрозоли и т.д. Бутылки с водой и еду вы можете принести с собой», — просят организаторы.