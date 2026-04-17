Власти Калининграда намерены передать закрывшийся детсад № 14 музыкальной школе

В Калининграде ранее закрывшийся детский сад № 14 (ул. Огарева, 31) собираются передать музыкальной школе имени Глиэра, расположенной на той же улице. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

«Из музыкальной школы к нам неоднократно обращались с просьбой помочь с дополнительными помещениями, так как двух зданий учебному заведению уже не хватает», — пояснили в мэрии.

Отметим, что еще в начале 2024 года детский сад еще работал, и отзывы родителей о нем были в основном положительными. При этом в администрации указали на то, что группы имели некомплект.