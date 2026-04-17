Власти Калининграда намерены передать закрывшийся детсад № 14 музыкальной школе

Фото: Иван Марков / Новый Калининград
В Калининграде ранее закрывшийся детский сад № 14 (ул. Огарева, 31) собираются передать музыкальной школе имени Глиэра, расположенной на той же улице. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

«Из музыкальной школы к нам неоднократно обращались с просьбой помочь с дополнительными помещениями, так как двух зданий учебному заведению уже не хватает», — пояснили в мэрии.

Отметим, что еще в начале 2024 года детский сад еще работал, и отзывы родителей о нем были в основном положительными. При этом в администрации указали на то, что группы имели некомплект.

Известно также, что в декабре 2021 года на историческом здании детсада, являющимся объектом культурного наследия регионального значения, собирались отремонтировать кровлю. Подрядчику необходимо было заменить утеплитель на чердаке и крыше, отремонтировать стропила, дымоходы, водосток; обустроить снегозадержатели, а покрытие (цементно-песчаную черепицу) заменить на керамическую черепицу «в соответствии с историческим обликом здания».
