ФАС потребовала от Wildberries и Ozon изменить условия работы с продавцами

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения маркетплейсам Wildberries и Ozon из-за условий, которые ведомство сочло невыгодными для продавцов и вводящими в заблуждение покупателей. Компаниям необходимо устранить нарушения до 15 мая, передает «Коммерсант».

Как сообщили в ФАС, площадки увеличили сроки выплат за проданные товары, что негативно сказывается на финансовом положении продавцов. Кроме того, маркетплейсы меняют тарифы на логистику и возвраты уже после того, как товар принят на склад. При этом стоимость перевозки привязывается к цене товара, а не к фактическим затратам на услугу, что затрудняет планирование бизнеса.

Отдельные претензии ведомства касаются практик информирования покупателей. Так, в Ozon ввели платную отметку «оригинал» на карточках товаров. По оценке ФАС, такая маркировка может создавать у пользователей ощущение проверки подлинности продукции, хотя на деле является лишь дополнительной платной опцией и не гарантирует достоверность сведений.

В службе подчеркнули, что компаниям необходимо скорректировать публичные оферты. В случае неисполнения предупреждений регулятор может возбудить антимонопольное дело.

Как передает источник, в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что находятся в диалоге с регулятором и планируют изучить предупреждение после его получения.

Самое читаемое:

