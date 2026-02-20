Янтарный комбинат изготовил сувенир в виде пулеметного патрона (фото)

Калининградский янтарный комбинат изготовил ко Дню защитника Отечества сувенир в форме крупнокалиберного пулеметного патрона. Гильза патрона выполнена из бука, а пуля — из янтаря. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Сувенир выпущен ограниченной серией — всего изготовлено 60 изделий. За образец взят патрон калибра 12,7×108 мм для советского пулемета «Утёс». Каждый сувенир в точности повторяет форму патрона и состоит из гильзы и пули. В качестве материалов использован бук и мелкофракционный прозрачный янтарь.

Для производства янтарной пули специалисты применили технологию прессования. Метод позволяет под воздействием давления и температуры соединить отдельные фрагменты самоцвета в единую заготовку. Технологи комбината создали внутри заготовок для пули особый рисунок, комбинируя янтарь различных оттенков и меняя параметры прессования.

«Мы постоянно работаем над развитием технологий обработки янтаря, ищем новые решения и открываем дополнительные возможности для дизайнеров. Именно такие творческие поиски и технологические эксперименты позволяют нам создавать по-настоящему особенные изделия. Ко Дню защитника Отечества комбинат разработал уникальный сувенир, в котором использована пластичность солнечного камня. Благодаря применению технологии прессования нам удалось добиться необычной текстуры и богатого многообразия цветовых переливов внутри изделия», — отметил начальник отдела экспериментального производства Калининградского янтарного комбината Александр Кузьмин.





Фото: Янтарный комбинат