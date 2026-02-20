УМВД: предпринимателя оштрафовали за торговлю предметами с нацистской символикой

В Калининградской области полиция нашла и изъяла у предпринимателя более 120 предметов с нацистской символикой. Запрещенный товар был выявлен сотрудниками Центра по противодействию экстремизму в ходе мониторинга сети Интернет. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Установлено, что 46‑летний местный житель, занимающийся предпринимательской деятельностью, разместил на личной странице в соцсети фотографии предметов с изображением нацистской атрибутики и фашистской свастики. Часть товаров предлагалась к продаже в принадлежащем ему магазине в одном из посёлков Гвардейского района.

Полицейские изъяли более 120 предметов: элементов одежды, значков, посуды, книг, ножей, наград и прочего. Все изделия находились в открытом доступе — были выставлены на витрине. Проведённая специалистами Калининградского областного историко‑художественного музея экспертиза подтвердила наличие нацистских знаков на всех представленных вещах.

Отдел организации применения административного законодательства УОООП УМВД России по Калининградской области составил в отношении владельца ларька два административных протокола — по ч. 1 ст. 20.3 и по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ. По решению суда правонарушитель оштрафован, а запрещённое имущество подлежит конфискации.