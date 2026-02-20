Власти: рассылка от имени губернатора о покупке средств связи для СВО — фейк

Власти: рассылка от имени губернатора о покупке средств связи для СВО — фейк

В пятницу, 20 февраля, на электронную почту организациям региона поступила рассылка с просьбой организовать сбор средств на закупку комплексов тактической спутниковой связи «СНАРК» для нужд участников СВО. Письмо было отправлено с адреса first@gov39.run, обозначенного как «Губернатор Калининградской области» и сопровождалось якобы официальными документами за подписью министра обороны.

В тексте рассылки утверждается, что Министерство обороны Российской Федерации направило обращение о потребности в дополнительных комплексах спутниковой связи для медицинских, эвакуационных подразделений и добровольческих отрядов. Получателей просят оказать содействие в приобретении оборудования или финансово поддержать его централизованную закупку.

Как подтвердила «Новому Калининграду» пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова, данная рассылка является мошеннической.

«Новый Калининград» призывает не реагировать на подобные письма и не переводить денежные средства по указанным в них реквизитам.

