Работы на Приморском полукольце планируют продолжить вечером 10 сентября

Вечером в среду, 10 сентября, на 8 км федеральной трассы А-217 «Приморское полукольцо» в районе АЗС планируют вновь частично ограничить движение автотранспорта. Ограничения вводятся в целях соблюдения безопасности при выполнении грузоподъёмных работ в ходе монтажа П-образных опор дорожных знаков, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение планируют ограничивать с 22:30 10 сентября по 00:30 11 сентября кратковременно — «по мере необходимости», на период монтажа ригеля конструкции.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей «проявить бдительность, соблюдать требования регулировщика, временных дорожных знаков, направляющих устройств и Правил дорожного движения, а также проявить сдержанность в ожидании проезда».