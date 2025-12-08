В Калининграде с 15-летней самокатчицы требуют компенсацию для сбитой пенсионерки

Все новости по теме: ДТП
В Калининграде в суд поступил иск о компенсации морального вреда в пользу 75-летней женщины, которая пострадала в результате наезда электросамоката. В качестве ответчиков выступают 15-летняя виновница ДТП и ее мать. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В иске указано, что 13 августа 2024 года 14-летняя на тот момент Ф., двигаясь на электросамокате по тротуару на ул. Генерала Озерова, совершила наезд на 75-летнюю М. и скрылась с места ДТП. Пенсионерка была госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы, затем выписана с продолжением лечения. Согласно заключению эксперта, в результате ДТП женщине причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью. Возбужденное в отношении Ф. уголовное дело прекращено в связи с недостижением ею возраста привлечения к уголовной ответственности.

Несмотря на то, что с момента происшествия прошло больше года, Ф. и ее мать в добровольном порядке загладить причиненный потерпевшей вред не пытались. Она продолжает лечение, после ДТП у нее появились проблемы со зрением, длительное время женщина не могла передвигаться без посторонней помощи, все это негативно сказалось на ее моральном состоянии.

Ссылаясь на положения Гражданского кодекса РФ о возмещении вреда, прокурор просит взыскать с Ф. в пользу М. компенсацию морального вреда в размере 600 000 рублей, в случае недостаточности средств у Ф. - взыскать указанную сумму с ее матери-законного представителя. Иск принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 2 февраля 2026 года.

