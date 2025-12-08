В прокуратуре назвали число должностных лиц, уволенных в регионе по утрате доверия

Четыре должностных лица были уволены в связи с утратой доверия в результате мер прокурорского реагирования в Калининградской области в 2025 году. Об этом сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции прокуратуры Калининградской области Юлия Шредер во время брифинга для СМИ в понедельник, 8 декабря.

«В 2025 году по утрате доверия были уволены по мерам реагирования прокуроров четыре должностных лица. Если обобщить эту работу за три последних года, то 13 таких должностных лиц были уволены по утрате доверия, либо их полномочия были прекращены. Это касается, допустим, депутатов», — сказала Юлия Шредер.

Сотрудник подлежит увольнению в связи с утратой доверия в том числе в случае непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является. В текущем году было выявлено 20 таких сотрудников. Всего же, по данным прокуратуры, допустили нарушение запретов, ограничений и обязанностей, установленных федеральным законом о противодействии коррупции, 200 должностных лиц.

В августе в связи с утратой доверия уволили бывшего заместителя главы администрации Зеленоградского округа Павла Боровикова. Как сообщали в прокуратуре, чиновник длительное время проживал и вёл совместное хозяйство со своей подчинённой. При этом бывший замглавы издавал приказы о её поощрении и др. Работодателя о конфликте интересов он не уведомил.

