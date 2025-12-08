Памятник погибшим в Первой мировой войне в Яблоневке не признали ОКН

Памятник погибшим в годы Первой мировой войны в посёлке Яблоневка Гурьевского округа получил отрицательное заключение государственной историко-культурной экспертизы и не будет включён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Экспертиза проводилась с 10 августа по 23 сентября 2025 года.

Речь идет о памятном знаке 1920-х годов, посвященном жителям бывшей немецкой деревни Лихтенхаген, погибшим на Первой мировой. Объект расположен рядом с руинами кирхи на улице Центральной. Сейчас он учитывается как выявленный ОКН — его поставили на учёт решением региональной службы охраны памятников в 2013 году.

Согласно материалам экспертизы, памятник изначально представлял собой обелиск, составленный из трех разновеликих гранитных валунов, установленный на постаменте из колотого камня. В 1970-е годы монумент был разрушен и сброшен в овраг, позже его фрагменты собрали и вновь установили возле кирхи.

«В процессе визуального обследования установлено, что Объект в настоящее время находится в разобранном состоянии и представляет собой сложенные в кучу обломки валунов из красного гранита. Объект не представляет собой историко-культурной и художественной ценности и не содержит особенностей, которые могли бы послужить основанием для его включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — отмечается в экспертизе.

Эксперты пришли к выводу, что степень сохранности объекта не позволяет считать его памятником истории и культуры. После принятия решения Службы охраны памятников монумент утратит статус выявленного ОКН и ограничения, связанные с охранным режимом.

Памятник был восстановлен усилиями преподавателей и курсантов БВМИ, а также волонтеров в 2013 году. Обломки нашли в овраге у кирхи, откуда монумент исчез после того, как мешал проезду техники к складским зданиям. Участники работ тогда заявляли о намерении добиться постановки объекта на охрану и проведения реставрации.