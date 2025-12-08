Мизулина: каждый второй ребенок хочет покинуть Россию после блокировок РКН

Мизулина: каждый второй ребенок хочет покинуть Россию после блокировок РКН

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила о желании российских детей покинуть РФ после блокировок Роскомнадзором популярных онлайн-платформ. Информацию об этом она разместила в своём телеграм-канале.

«Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России», — написала она.

Мизулина подчеркнула, что речь идет о детях и подростках 8-16 лет, которые «всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души». «С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо», — отметила глава ЛБИ.

Напомним, ранее стало известно, что в россии заблокировали мобильное приложение Snapchat. Также Роскомнадзор ввёл ограничительные мерыв отношении FaceTime. Свое решение в ведомстве объяснили тем, что сервисы используются для организации и проведения террористических действий. Доступ к Roblox был ограничен 3 декабря из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*. При этом Роскомнадзор пообещал не блокировать популярную компьютерную игру Minecraft.


* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

