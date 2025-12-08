Экспертиза не признала «Виллу Левандовски» объектом культурного наследия

«Вилла Левандовски» на Каштановой аллее в Калининграде получила отрицательное заключение государственной историко-культурной экспертизы и не будет включена Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Экспертиза проводилась с 10 августа по 10 сентября 2025 года.

Речь идет о двухэтажной (ныне — трёхэтажной) вилле начала XX века по адресу Каштановая аллея, 8 — в историческом районе Амалиенау. Объект ранее учитывался как выявленный ОКН, однако эксперты пришли к выводу, что здание не обладает необходимыми признаками историко-культурной ценности, установленными законом.

В экспертизе отмечается, что вилла была построена в 1909 году, а её первым владельцем был торговец Луциан Левандовски — его фамилия и закрепилась в названии дома. Архитектор не установлен. Главный фасад первоначально фланкировали две квадратные башни, здание имело декоративное оформление, с тыльной стороны — террасу с лестницей. После Второй мировой войны объект сохранился, но был существенно перестроен при приспособлении под многоквартирный дом, что, по оценке экспертов, привело к утрате значительной части первоначального облика.

Экспертная комиссия пришла к выводу, что степень сохранности объекта и отсутствие индивидуальных архитектурных особенностей не позволяют отнести его к памятникам истории и культуры. В материалах указано, что вилла не соответствует критериям культурного наследия, поскольку утрачены элементы, формирующие предмет охраны.

Здание расположено в центральной части Амалиенау — бывшего богатого предместья Кёнигсберга, застраивавшегося по модели «города-сада» в начале XX века. В 1900-е годы район считался престижным, здесь возводили виллы для состоятельных горожан. После Левандовски дом принадлежал промышленнику Феликсу Хойману, а позднее — предпринимателю Эмилю Кёнигу.

С апреля 2024 по апрель 2025 года фасад здания был отремонтирован Фондом капитального ремонта при поддержке правительства региона. Кроме того, вокруг объекта возникал градостроительный конфликт — жители выступали против установки трансформаторной подстанции напротив виллы, и впоследствии ее перенесли.

С отрицательным заключением экспертизы «Вилла Левандовски» утратит статус выявленного объекта культурного наследия и правовые ограничения, связанные с охраной.







Фотография объекта по состоянию на 1909-1910гг. Фото: документация экспертизы