На площади Победы начали устанавливать новую ёлку (фото)

На площади Победы в Калининграде начали устанавливать новую ёлку. Закончить ранее обещали к 10 декабря.

В декабре 2024 года глава администрации Елена Дятлова сказала, что городские власти купят новогоднюю ёлку только в том случае, если закончится Специальная военная операция. В сентябре 2025 года Елена Дятлова рассказала, что решение об украшении города и его центральной площади было трудным, но его приняли из-за того, что горвласти «не перекладывают свои обязанности ни на кого». Глава администрации заметила, что праздник нужен «прежде всего, для наших маленьких калининградцев».

В сентябре 2025-го власти областного центра сообщили, что намерены обновить убранство площади Победы на новогодние праздники «после многочисленных обращений жителей и гостей нашего города». 35,55 млн руб. было предусмотрено на новую искусственную новогоднюю елку с украшениями и шатром, 37,73 млн руб. — на инсталляции, которые планировали установить на центральной площади города.

Победителем торгов по выбору подрядчика, который поставит новую новогоднюю елку с украшениями и новогодние инсталляции для пл. Победы в Калининграде, был признан ИП Межевов из Москвы. В ходе аукциона он снизил начальную стоимость контрактов в полтора раза.

В торгах участвовало пять интересантов. ИП Межевов снизил начальную стоимость контракта с 37,7 млн руб. до 24,34 млн. Второй контракт — на поставку самой ёлки и украшений к ней — получил также ИП Межевов. В этом случае он снизил начальную цену с 35,55 млн до 24,7 млн руб. Украшать площадь начали 2 декабря.