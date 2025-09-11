Облминсельхоз: поставки яблок из дружественных стран значительно снизились

Облминсельхоз: поставки яблок из дружественных стран значительно снизились
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Из-за весенних заморозков поставки яблок в Калининградскую область из дружественных стран значительно снизились. Региональные торговые сети закупают недостающий объём фруктов в дальнем зарубежье. Об этом сообщили представители областного минсельхоза в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«В отношении цен на яблоки в этом году стоит отметить, что из-за весенних заморозков в планах в регионе собрать на 50% меньше урожая фруктов, чем в прошлом году. Также значительно снизились поставки яблок из дружественных стран по той же причине. Сегодня калининградские торговые сети вынуждены закупать недостающий объем яблок в дальнем зарубежье, в том числе и в странах Южной Америки. Всё это влияет на конечную цену товара на полках наших магазинов», — пояснило ведомство.

Первые поставки яблок местных производителей в торговые сети начались в конце августа. В среднем цена варьируется от 99 до 130 руб. за килограмм, отмечает минсельхоз. С массовым сбором урожая цены должны будут «еще немного снизиться».

Ранее Калининградстат сообщал, что в июле самым подорожавшим продуктом в Калининградской области по сравнению с предыдущим месяцем стали яблоки. Тогда их цена выросла на 23,12% Кроме того, Россельхознадзор зафиксировал существенное увеличение импорта яблок в регион в августе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С 1 по 26 августа импортировали 48 партий яблок общим весом свыше 270 тонн из Сербии, Чили и ЮАР (годом ранее — 73 тонны).

