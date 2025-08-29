В августе импорт яблок в регион почти в четыре раза превысил прошлогодние показатели

Россельхознадзор фиксирует существенное увеличение импорта яблок в Калининградскую область в августе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в Россельхознадзоре, в период с 1 по 26 августа 2025 года в Россию через пункты пропуска МАПП «Багратионовск» и МАПП «Чернышевское» импортировано 48 партий яблок общим весом свыше 270 тонн из Сербии, Чили и ЮАР. Импорт данной продукции значительно увеличился, превысив в 3,7 раза объемы аналогичного периода 2024 года, когда в регион поступило 73 тонны яблок.

Сотрудниками Россельхознадзора осуществлен досмотр каждой партии, в результате исследований карантинные объекты не обнаружены. Все импортированные яблоки были допущены к ввозу на территорию области.