Калининградстат: за месяц и год в регионе сильнее всего подорожали яблоки

В июле самым подорожавшим продуктом в Калининградской области по сравнению с предыдущим месяцем стали яблоки. Их цена выросла на 23,12% до 211,49 рублей за килограмм. Такие данные приводит Калининградстат.

«В июле по сравнению с июнем отмечен рост индекса потребительских цен по 81 наблюдаемому продовольственному товару в размере от 0,01% до 23,12%. По 4 товарам цены не изменились. Снижение цен в размере от 0,05% до 26,69% зафиксировано по 49 позициям», — говорится в сообщении.

Второе место среди продуктов, подорожавших сильнее всего, занимает свёкла. Её цена увеличилась за месяц на 16,11%. Какао повысилось в цене на 7,74% и заняло третье место. На 5,31% подорожал кофе в организациях быстрого обслуживания. Цена свинины выросла на 5,22%.

Наиболее значительное снижение цен в июле по сравнению с июнем зафиксировано на белокочанную капусту, подешевевшую на 26,69%. Цена на картофель снизилась на 16,11%, на свежие огурцы — на 15,06%. Чеснок стал дешевле на 10,91%, виноград — на 7,85%.

По сравнению с июлем 2024 года отмечен рост цен по 131 наблюдаемому продовольственному товару в размере от 0,18% до 59,44%. Снижение цены в размере от 3,29% до 21,68% зафиксировано по трём товарам.

В списке самых подорожавших по сравнению с июлем 2024 года продуктов на первом месте яблоки, выросшие в цене на 59,44%. Икра лососёвых рыб занимает вторую позицию (+52,80%). Репчатый лук на третьем месте (+45,35%), на четвёртом — лимоны (+44,56%). Сливочное масло на пятой позиции (+39,10%).

В списке продовольственных товаров, ставших в июле 2025 года дешевле по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на первом месте куриные яйца (-21,68%), на втором — крупа гречневая-ядрица (- 6,24%), на третьем — чеснок (- 3,29%).

Согласно мониторингу цен «Нового Калининграда», проведённому 3 августа 2025 года, стоимость килограмма яблок сорта «Голден» составляла в «Виктории», «Спаре» и «Пятёрочке» от 199,90 до 229,99 руб.

