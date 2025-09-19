МВД: мошенники предлагают «работу» от имени маркетплейсов

Мошенники от имени крупных маркетплейсов предлагают работу, после чего просят установить вредоносное приложение. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале УБК МВД России.

Злоумышленники размещают «привлекательные вакансии на сайтах объявлений и в социальных сетях». «В ходе заочного собеседования в мессенджере они уточняют операционную систему телефона и сообщают соискателю о необходимости „установки корпоративного приложения для работы“, после чего направляют ссылку для скачивания файла (APK для Android или реже — исполняемого EXE-файла для ПК) с неофициального сайта или файлообменника», — говорится в сообщении.

Установленное приложение является вредоносным, предоставляет злоумышленникам удалённый доступ к устройству или перехватывает конфиденциальные данные, включая SMS, коды подтверждения банков и данные банковских приложений.