На оборудование для очистных сооружений и насосной станции в Советске выделили 13,2 млн

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о выделении 13,2 млн руб. из резервного фонда правительства региона на приобретение оборудования для очистных сооружений и главной насосной станции в Советске. Соответствующий документ размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

Средства поступят в бюджет Советского городского округа. Муниципалитет должен будет обеспечить софинансирование 1,1 млн руб. Срок реализации установлен до 31 декабря 2026 года.

О том, что областные власти рассчитывают провести дегазацию и рекультивацию полигона под посёлком Барсуковка до конца 2026 года, стало известно в марте 2025-го. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом 24 марта заявиламинистр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова. Она пояснила, что ранее в Калининградской области такие работы не проводились, поэтому правительство сотрудничает с другими регионами, которые уже имеют положительный опыт.

В конце ноября 2024 года бывший директор калининградской «Единой системы обращения с отходами» Ярослав Поляков сообщил, что в Калининградскую область пришёл первый комплекс очистных сооружений для полигона в Барсуковке. В середине декабря на свалку доставили последнюю партию оборудования. На проектную мощность они вышли в начале 2025 года.

В июле 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что «сегодня обращение по неприятному запаху, исходящему от полигона в Барсуковке, большей не поступают». По его словам, причиной появления запаха стали не работающие с 2018 года очистные сооружения в Советстке, а «когда не работают очистные, то под воздействием давления все эти газы выходят на поверхность, ветром раздуваются в разные районы». Именно в первые месяцы, когда Беспрозванных стал главой региона, от жителей города поступали обращения на вонь от свалки.

